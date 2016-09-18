Петрозаводск, 18 сентября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Избирательные участки Республики Карелия принимают жителей республики, голосующих на выборах Государственной думы и Законодательного собрания республики. Кроме того, в единый день голосования проходят выборы депутатов Петрозаводского городского совета и органов местного самоуправления в целом ряде районов Карелии.

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По данным республиканского избиркома, на выборах в Государственную Думу по Карельскому одномандатному избирательному округу №17 зарегистрировано 11 кандидатов.

На выборах в Законодательное собрание Республики Карелия зарегистрировано 7 избирательных объединений, в их списках значится 278 кандидатов. По одномандатным избирательным округам в Заксобрание зарегистрировано 102 кандидата, 99 из которых выдвинуты политическими партиями.

На выборах в Петрозаводский городской совет зарегистрировано 7 избирательных объединений, которые выдвинули 185 человек по партийным спискам. Еще 87 кандидатов баллотируются по одномандатным округам.

Кроме того, сегодня в республике пройдут выборы депутатов Костомукшского городского совета, шести глав сельских поселений и 28 муниципальных депутатов.

В день голосования в республике работают 463 стационарных избирательных участка, а также шесть временных участков: пять — в больницах и один — на ж/д вокзале Петрозаводска.

На 18-ти избирательных участках ведется видеонаблюдение с трансляцией в Интернете, а на 86-ти участках — в Петрозаводске и в Олонце — установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«В пяти районах Республики Карелия (труднодоступные местности) состоялось досрочное голосование, всего досрочно проголосовал 161 человек», — отметил республиканский избирком.

Напомним, 18 сентября в единый день голосования в РФ избираются 450 депутатов Государственной думы на пятилетний срок. Половина депутатов будет избрана по одномандатным округам, другая половина — по партийным спискам.