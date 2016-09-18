Москва, 18 сентября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. ЦИК вплотную занимается информацией о нарушениях в Алтайском крае. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, открывая работу информационного центра. «Вплотную разбираемся с ситуацией в Алтайском каре… Информация передана в центральный аппарат МВД», — сказала Памфилова. По ее словам, если факты подтвердятся, будут приняты самые серьезные меры — «вплоть до уголовных дел», также предполагается «обсуждать вопрос об отмене выборов».

Resizia Срыв выборов

Памфилова не назвала обратившихся с жалобами в ЦИК.

Помимо выборов депутатов Госдумы и местного парламента, избирательные кампании в регионе пройдут в некоторых муниципальных районах и городских округах, а также сельских (городских поселениях). Избиратели получат на руки от 4 до 7 бюллетеней для голосования.

Ранее представители политических партий пожаловались в избирком Алтайского края о попытке организации незаконного голосования в Барнауле — поступила информация о том, что в парке «Лесная сказка» планировалась попытка так называемого «круизного голосования».