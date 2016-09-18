Мурманск, 18 сентября, 2016, 10:14 — ИА Регнум.



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В Мурманской области открылось 417 постоянных избирательных участков и 24 временных Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии.

«В здании областного правительства работает оперативный центр, в котором в режиме реального времени можно получить любую интересующую информацию по выборам», — отметили в избиркоме.

Избирательные участки начали свою работу в 8:00 утра по московскому времени, их закроют спустя 12 часов — в 20:00.

По информации избирательной комиссии, в текущих выборах предполагается более 600 тысяч человек — таковы данные о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Мурманской области по состоянию на 1 июля 2016 года.

Напомним, сегодня 18 сентября 2016 года, выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Также в это воскресенье проводятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в 7 субъектах РФ проходят прямые выборы высших должностных лиц. Всего запланировано проведение порядка 5 тыс. муниципальных кампаний.

Кроме депутата, который будет представлять Мурманскую область в Госдуме, северяне выберут членов регионального Заксобрания.