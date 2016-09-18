Анадырь, 18 сентября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Активно голосуют за депутатов Госдумы жители Чукотского автономного округа. По данным на 18:00 явка на выборы депутатов федерального парламента в регионе составила 59,35%, это более 20 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии округа.

geralt Шестьдесят процентов

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На голосование за депутатов регионального парламента пришло чуть меньше жителей — 57,72%. Разницу в явке в избиркоме региона объяснили тем, что не все, кто имеет право проголосовать за депутатов Госдумы, могут отдать свои голоса за новый состав думы Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, в полдень явка на выборы Госдумы VII созыва в Чукотском АО составляла 33,17%.

Напомним, на Чукотке сегодня выбирают глав девяти городских округов и сельских поселений, а также новые составы советов депутатов.