Новороссийск, Краснодарский край, 18 сентября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В городе Новороссийске Краснодарского края день голосования, который проходит сегодня, 18 сентября, по всей России, омрачила непогода. Спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с сильным ливнем, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Айвазовский Иван. Ливень в Судаке. 1897

Сильный дождь прошел в период с 2:30 до 4:00. Из-за дождя частично оказалась подтоплена железнодорожная станция, а также несколько домов по улицам Тихорецкой, Луначарского, Украинской, Анапскому шоссе. Уже семи часам утра железнодорожная станция начала работать в штатном режиме.

Горожанам посоветовали без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте.

Напомним, сегодня жители России избирают новый состав Государственной думы РФ седьмого созыва. Ровно в 08:00 на территории края открылись 2747 избирательных участков. В списках избирателей — более 4 млн жителей региона. В Новороссийске образовано 127 избирательных участков, большая часть из которых — в Приморском внутригородском округе.