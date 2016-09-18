Москва, 18 сентября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Выборы депутатов в Госдуму РФ VII созыва проходят в штатном режиме, заявила на заседании председатель ЦИК России Элла Памфилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По ее словам, выборы — это праздник для Центризбиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Я выбираю будущее!

«В большинстве регионов у нас все идет нормально», — отметила Памфилова.

Она добавила, что в случае нарушений реагирование будет организовано оперативно.

Видеонаблюдением охвачено почти 40 млн избирателей, подчеркнула глава ЦИК.

В Москве 18 сентября 2016 года проходят выборы в Госдуму РФ по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 — по одномандатным округам. В этот же день проходят выборы заксобраний в 39 регионах России.