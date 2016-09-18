Челябинск, 18 сентября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Глава города Челябинска Евгений Тефтелев проголосовал на избирательном участке в Курчатовском районе Челябинске в здании Дворца культуры Челябинского электровозоремонтного завода, передает корреспондент ИА REGNUM.

Герб России

Во время оформления данных для получения бюллетеня, как сообщает сайт Сhelyabinsk.ru, со стены упал герб России. Мэр не обратил на это внимания, однако сделал заявление по поводу своего выбора и отметил, что голосует за будущее России, за ее развитие. «Выбор будет определять законодательное будущее на ближайшие пять лет», — сообщил Евгений Тефтелев.

Глава Челябинска высказал свой прогноз по явке на текущих выборах. Она составит 45−50%, что является, по мнению мэра, показателем большого интереса у челябинцев к голосованию.

Напомним, челябинские политологи делали прогноз в отношении явки на выборах в Госдуму VII созыва на уровне 40−45%.