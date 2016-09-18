Владикавказ, 18 сентября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии прошло заседание парламента республики, на котором депутаты большинством голосов на пост главы региона избрали Вячеслава Битарова. За его кандидатуру проголосовали 56 из 61 парламентариев, присутствующих в зале, сообщает 18 сентября корреспондент ИА REGNUM. Всего в парламенте Северной Осетии числится 70 депутатов.

Kremlin.ru Вячеслав Битаров

За остальных кандидатов на пост главы, предложенных парламенту республики президентом РФ Владимиром Путиным голоса распределились следующим образом. За вице-спикера парламента Гария Кучиева, руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» проголосовали три депутата. Лидер североосетинских коммунистов Елена Князева, председатель парламентского комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике, не набрала ни одного голоса.

Сегодня, 18 сентября, в 10:00 назначена инаугурация нового главы Северной Осетии — официальное вступление в должность Вячеслава Битарова. На ней будут присутствовать депутаты парламента, депутаты Госдумы РФ и Совета Федерации, представители общественности.