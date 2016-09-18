Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. На необитаемых островах Гогланд и Мощный в Финском заливе было организовано голосование военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), гражданских служащих и членов их семей, несущих службу на этих территориях. В голосовании приняли более 50 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО.

Финский залив

Как отмечается, для доставки членов участковых комиссий к месту голосования был выделен патрульный катер проекта 03160 «Раптор», который отличается высокой скоростью и комфортными условиями нахождения на нем экипажа и пассажиров.

«Всего в едином дне голосования примут участие более 100 тысяч военнослужащих Западного военного округа, членов их семей и гражданский персонал», — напомнили в пресс-службе ЗВО.

Военнослужащие по призыву будут голосовать на ближайших к воинских частям избирательных участках, к которым их приписали районные избирательные комиссии.

Напомним, 18 сентября в единый день голосования в РФ избираются 450 депутатов Государственной думы на пятилетний срок. Половина депутатов будет избрана по одномандатным округам, другая половина — по партийным спискам. Также в 39 регионах проходят выборы законодательных органов власти.