Уфа, 18 сентября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. К 10 часам в Башкирии проголосовало 221 824 человека, что составляет 7,31% от общего количества избирателей, внесенных в списки. Как сообщил ИА REGNUM глава ЦИК республики Хайдар Валеев, явка незначительно отличается от той, которая была на выборах главы Башкирии в 2014 году.

natadart.ru Выборы

Напомним, сегодня, в Единый день голосования, в регионе проходят выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, выборы в представительные органы местного самоуправления, дополнительные выборы в Госсобрание Башкирии. В 08.00 в республике открылись 3 426 избирательных участков.

В парламентских выборах принимают участие 14 политических партий. В шести одномандатных избирательных округах борьбу за депутатские мандаты в Госдуму ведут 47 кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями.

На выборах в представительные органы местного самоуправления зарегистрировано 4 707 кандидатов, из них 1 209 — самовыдвиженцы, это около 26% от общего числа зарегистрированных кандидатов. Остальные представляют 13 политических партий и одно общественное объединение.

Региональные СМИ сообщают о подарках, получаемых первыми посетителями избирательных участков. Так, в Стерлитамаке первому избирателю, пришедшему на участок № 659, вручили бутылку шампанского.