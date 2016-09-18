Иркутск, 18 сентября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. В Иркутской области на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва по состоянию на 12:00 часов проголосовали 11,87% избирателей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, за два часа явка избирателей увеличилась на 7,76%.

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Выборы депутатов федерального парламента в регионе проходят по четырем одномандатным округам. Самая высокая явка в одномандатном избирательном округе №93 — 13,10%. В Иркутске, входящем в состав данного избирательного округа, проголосовали в среднем 8,8% избирателей. Самая высокая явка в округе зафиксирована в Ольхонском районе — 28,42%.

Из четырех одномандатных округов самая низкая явка зарегистрирована в округе №96 — 11,03%. Традиционно активнее всего в данном округе голосуют жители Катангского района — 33,51%, меньше всего в городе Усть-Илимске — 8,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября жители региона выбирают четырех депутатов Госдумы по одномандатным округам, двух депутатов Законодательного Собрания по округам № 2 и 16. Кроме того, в 23 муниципалитетах проходят 74 муниципальные кампании. Избирательным правом в Иркутской области обладают 1 871 027 человек.