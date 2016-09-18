Владивосток, 18 сентября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ к 15:00 в Приморье составила 29,92%. Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

geralt Тридцать процентов

На совмещённых выборах в Госдуму РФ и Законодательное собрание Приморья в 2011 году явка составила 31,7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за новый созыв депутатов в Госдуму РФ к 12:00 проголосовали 21,02% избирателей. По уточнённым данным, эта цифра составила 15%.