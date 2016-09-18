Москва, 18 сентября, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на выборах в Госдуму VII созыва на избирательном участке 2713,2714, который расположен в школе номер 814 на Матвеевской улице в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Resizia Выборы

В Единый день голосования граждане России выбирают депутатов Госдумы VII созыва. Выборы проходят по смешанной системе: 225 мандатов получат кандидаты от победивших партий, еще 225 — одномандатники.

В выборах принимают участие 14 партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Именно в таком порядке наименования и эмблемы партий располагаются в избирательном бюллетене.