Архангельск, 18 сентября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. В 8 утра на территории Архангельской области открылись все избирательные участки, образованные для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Все на выборы!

Всего на территории Архангельской области образовано 942 избирательных участка. В списки избирателей включены 934 054 избирателей. По информации, поступившей на настоящий момент из территориальных избирательных комиссий, досрочно проголосовали 0,48% избирателей.

Напомним, что одновременно в Архангельской области началось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Всего в регионе проводится 164 муниципальных избирательных кампании.

Для ознакомления с ходом голосования и оказания консультативной помощи члены избирательной комиссии Архангельской области отправились на избирательные участки городов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского и Холмогорского районов.