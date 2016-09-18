Новосибирск, 18 сентября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. На 12:00 часов явка избирателей в Новосибирской области на выборах в единый день голосования составила 11,59% (247 014 человек), сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме. Явка по городу Новосибирску составила 8,13%.

Clker-Free-Vector-Images Почти пустая урна

На прошлых думских выборах в 2011 году на это же время явка в области составляла 16,65%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что явка избирателей Новосибирской области по данным на 10.00 часов составила 3,3% (в 2011 году на это же время проголосовало 4,59% избирателей).

По состоянию на 1 июля 2016 года правом голоса в Новосибирской области обладают 2 млн 141 тыс. 979 человек, из них 1 млн 166 тыс. 900 человек — в Новосибирске.