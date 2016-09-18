Сыктывкар, 18 сентября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. В Коми открыты все 669 избирательных участков. Республика повсеместно приступила к голосованию на самых масштабных за всю историю организации избирательного процесса выборах.

bartek001 Голосование

Традиционное время голосования — с 8 до 20 часов. При этом в случае если на территории избирательного участка расположено место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению избирательной комиссии Республики Коми время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на 2 часа. Время начала голосования перенесено на 6 и 7 часов утра на 66 избирательных участках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избиркома Коми.

Так, в 6 часов утра началось голосование на 30 избирательных участках в Печоре, Усинске, Ухте и Сыктывдинском районе. В 7 часов утра началось голосование на 35 избирательных участках в Эжвинском районе столицы Коми, Вуктыле, Сосногорске и Усть-Вымском районе. На отчетное время 8 утра на 66 участках проголосовали 1415 избирателей, или 0,2 процента избирателей от числа избирателей, внесенных в списки избирателей. Как, например, рассказали в Печорском теризбиркоме в 6 часов утра 9 минут, «на территории муниципального района «Печора» открылись избирательные участки — 2 в городе Печора, в Зеленоборске, в Красном Яге, Сыне, Чикшино, самая большая активность избирателей наблюдается на избирательном участке № 205 — здесь голосуют военнослужащие, заступающие на боевое дежурство».

Напомним, что до 17 сентября досрочно проголосовало 0,6 процента избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях, находящимся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.

Напомним, что 18 сентября жители Коми выбирают главу республики, а также депутатов седьмого созыва Госдумы РФ от Коми, им предстоит избрать депутатов шестого созыва Госсовета республики по Западному одномандатному округу № 13 и Южному одномандатному округу № 15, а также выбрать 1391 депутата 158 представительных органов (советов) муниципальных образований поселений в 14 районах Коми.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на пост главы Коми были зарегистрированы пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Коми Сергей Гапликов от «Единой России», Леонид Мусинов — директор «Издательского дома Коми» от КПРФ, Вячеслав Попов представляет партию «Справедливая Россия» и лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Андрей Пятков, а также кандидат от ЛДПР Иван Филипченко.