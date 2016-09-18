Калуга, 18 сентября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Ровно в 8 часов утра сегодня, 18 сентября, на территории Калужской области началось голосование по выборам депутатов Государственной думы VII созыва, а также парламентариев органов местного самоуправления. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM секретарь областной избирательной комиссии Александр Коняшин, в регионе открылись 727 избирательных участков, которые готовы принять 783 584 гражданина, имеющих право голоса. Кроме того, на случай нештатных ситуаций подготовлены резервные участки, в том числе мобильные.

OpenClipart-Vectors Выборы

В Калужской области в выборах в Госдуму участвуют 14 политических партий, 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам. Калужская область поделена на два одномандатных избирательных округа: округ №99 (Калужский) и округ №100 (Обнинский).

В Калужский одномандатный округ входят Калуга с территориями бывших Московского и Октябрьского округов, а также Барятинский, Боровский, Дзержинский, Износковский, Кировский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский, Юхновский районы. В Обнинский округ вошли бывший Ленинский округ Калуги, а также город Обнинск, Бабынинский, Думиничский, Жиздренский, Жуковский, Козельский, Людиновский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовический районы.

Кроме того, к округам привязаны территории за рубежом. Так, к Калужскому одномандатному округу приписаны около 40 тыс. избирателей, проживающих в Германии. Участок для голосования — это территории генерального консульства Российской Федерации во Франкфурте-на-Майне. Сюда вошли 39 300 избирателей. К Обнинскому избирательному округу приписана территория генконсульства России в израильской Хайфе или т.н. «Хайфа-2», где проживают 7,5 тыс. избирателей и 33 тыс. избирателей генерального консульства России «Франкфурт-2».

Одновременно с федеральными парламентскими выборами в Калужской области проходят выборы представительных муниципальных образований. Среди них: поселок Товарково Дзержинского района, поселок Мятлево Износковского района, село Боровенск, деревня Людково и поселок Раменский Мосальского района.

Повторные и дополнительные выборы депутатов по отдельным избирательным округам начались в Боровском, Дзержинском, Козельском, Малоярославецком, Медынском и Сухиничском районах. В муниципальных выборах принимают участие свыше 47 тысяч человек и должно быть замещено 56 мандатов.

По словам секретаря облизбиркома, все участковые избирательные участки оснащены стационарными и ручными металлодетекторами, видеокамеры, оборудованы средствами связи, автономными источниками освещения. Организована работа транспорта для подвоза избирателей из отдаленных сел и микрорайонов. Также созданы условия для удовлетворения заявок на голосование вне помещения для голосования в соответствии с требованиями законодательства о выборах. На избирательных участках организовано вручение памятных сувениров гражданам, впервые принимающим участие в голосовании на выборах. Будут поощрены самые первые избиратели, пришедшие на избирательные участки, а также самые пожилые избиратели и пришедшие голосовать всей семьей.

В области также открылись семь специально оборудованных избирательных участков для инвалидов-колясочников. Избирательные участки оборудованы особыми приспособлениями, дающими возможность инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме воспользоваться своими избирательными правами. Впервые в Калужском регионе, на избирательном участке № 0320 в поселке Ермолино Боровского района применен специальный комплект проведения голосования для незрячих и слабовидящих граждан.

В Калуге образовано 152 избирательных участка: 54 — Ленинский округ, 46 — Московский округ, 52 — Октябрьский округ. Действуют два временных избирательных участка: в областной больнице в Анненке и в Следственном изоляторе на улице Николо-Козинской.

15 сентября на временном избирательном участке №1333 уже состоялось досрочное голосование военнослужащих дивизии ракетных войск стратегического назначения, дислоцируемой в городе Козельске. Проголосовали 242 избирателя или 100% внесенных в списки для голосования. Контроль за проведением досрочного голосования осуществила территориальная избирательная комиссия Козельского района.

По итогам голосования бюллетени в опечатанном ящике были направлены в территориальную избирательную комиссию. По окончании всеобщего голосования 18 сентября итоги этих выборов у воинов-ракетчиков будут введены в систему «ГАС — выборы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти 460 тысяч человек проголосовали 4 декабря 2011 года на выборах в Госдуму VI созыва России в Калужской области, что составило более 57% от общего количества избирателей.