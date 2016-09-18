Саратов, 18 сентября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В Кировском районе Саратова ликвидируют последствия аварии на водоводе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

fedi Водопроводный кран

По информации пресс-службы мэрии Саратова, в связи с аварийно-вскрышными работами на магистральном водоводе диаметром 1000 мм по адресу: Волжский район, Монахов пруд до 17: 00 18 сентября прекращена подача холодной воды в жилые дома по адресам: Кировский район, поселок Саксагай; микрорайоны №6, 7, 9, 10.

Для ликвидации аварии на водоводе привлечено 14 специалистов и 14 единиц специальной техники. Подвоз технической и питьевой воды будет производиться по графику.