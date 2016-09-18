Барнаул, 18 сентября, 2016, 09:06 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где сегодня, в единый день голосования, проходят выборы депутатов различного уровня, по состоянию на 10:00 (местн.) проголосовало почти 7% избирателей. «Явка избирателей по городским округам составила 5,04%, по муниципальным районам — 8,14%. Средний по краю показатель — 6,53%», — известил официальный сайт региона.

официальный сайт Барнаула Выборы в Алтайском крае

Избирательные участки посетили уже более 122 тысяч избирателей из более 1, 8 миллионов, проживающих в регионе. Информации о нарушениях на избирательных участках ни в Алтайизбирком, ни в аппарат Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, пока не поступало. Там свидетельствуют: избирательная кампания проходит спокойно.

Между тем, в группе «Выборы на Алтае» на facebook.com появилось уже несколько сообщений, которые могут быть признаны нарушениями. И, судя по многочисленным откликам, в адрес справедливороссов высказано сразу несколько нареканий. В частности, из УИК №1249 (село Панкрушиха) наблюдатель сообщил, что в менее чем в 50 метрах от избирательного участка висит баннер партии и плакат с изображением одного из кандидатов. Другим наблюдателем агитаторы за СР были замечены на УИК 180, 175.

В Барнауле о возможных нарушениях сообщил один из кандидатов. Он утверждает, что ему с самого утра присылают фотографии бабушек с избирательных участков.

«По всему Барнаулу, а в особенности в Ленинском районе, на участки для голосования приходят люди (преимущественно пожилого возраста) с большими пакетами «Справедливой России». На это бы мало кто обратил внимание, но эти люди не уходят с участков, после голосования, а некоторые, стало выясняться, и вовсе не относятся к участкам, на которых старательно мелькают своими пакетами перед избирателями. Стараются провести как можно больше времени в местах для голосования, чтобы «переманить» голоса не определившихся людей. Мало того, что агитация в день выборов — это вопиющее неуважение к избирательному законодательству, так еще и форма ее реализации выбрана наиболее подлая!», — информирует кандидат посредством одной из групп в соцсети facebook. Он также приводит слова одного из наблюдателей, который утверждает, что за променад с пакетами пожилым людям платят деньги.

Также в группе «Выборы на Алтае» опубликована информация о пресечении попытки проведения «каруселей» на УИК 232, 233, которые, предположительно организованы от партии «Яблоко». Кстати, о вероятности использования коммерческих подвозов избирателей в Камне-на-Оби, Славгороде, Барнауле (Ленинский район), а также — Кулунде — заявлял ранее лидер алтайских единороссов Борис Трофимов.

«По этим фактам также составлены жалобы в избирательные комиссии. К документам приложены свидетельства нарушений — фото и видеоматериалы», — отмечает сайт телеканала «Катунь 24».

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Дугой наблюдатель сообщает, что в УИК №405 (Камень-на-Оби) он предотвратил вынос бюллетеня с участка. Правда, сам документ спасти не удалось: нарушитель демонстративно его съел.

По данным на 8.00 18 сентября в органы внутренних дел края поступило 138 сообщений о нарушении законодательства о выборах и референдумах.

«По заявлениям, относящимся к компетенции органов внутренних дел, проводят проверки и принимают предусмотренные действующим законодательством решения», — отметил начальник Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю Олег Торубаров.

По его словам, составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму свыше 8 тыс. рублей, возбуждено и расследуется уголовное дело о клевете.

В преддверие выборов некоторые политологи отмечали, что своими действиями оппозиция края дискредитирует выборный процесс, делая всё, чтобы выборы прошли максимально нечестно.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму проходят по смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системе. Половина депутатского корпуса — 225 человек — будет избрана по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории субъектов РФ. Другая половина — по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные списки). Такой принцип формирования законодательной власти России применялся на выборах в 1993—2003 годах. С 2007 года на думских выборах избиратели голосовали только за партийные списки.

В Алтайском крае сформировано четыре одномандатных округа: № 39 Барнаульский (включает Железнодорожный и Центральный районы); № 40 Рубцовский (Индустриальный район); № 41 Бийский (Октябрьский район); № 42 Славгородский (Ленинский район).

Выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание проходят также по смешанной системе: 34 депутата избираются по одномандатным округам и 34 депутата — по спискам партий. Всего в парламенте будет 68 депутатов.

В 2016 году принята новая нарезка одномандатных округов в Алтайском крае (всего 34), которая будет действовать ближайшие 10 лет. В Барнауле стало на один округ больше, чем на прошлых выборах — теперь их девять (№ 20−28). Изменение обусловлено ростом численности жителей города. Самый густонаселенный Индустриальный район включает три округа.