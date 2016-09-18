Киров, 18 сентября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. В Кировской области 18 сентября 2016 года начались выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва и депутатов областного Законодательного собрания.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

Кроме того, в этот день в регионе состоятся выборы 807 представительных органов муниципальных районов и городских округов, 118 представительных органов городских и сельских поселения, 46 глав городских и сельских поселений.

Для проведения голосования в регионе открыто 1183 избирательных участка. Голосование продлиться с 08:00 до 20:00.