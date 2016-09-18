Москва, 18 сентября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Удары США обозначают огнем их особую роль в поддержке ИГИЛ (запрещена в РФ) и отделяют от тех, кто борется с международным терроризмом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом заявила глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В один ряд

«Для государства, обладающего наибольшей военной мощью, определение мишени для прицельного огня является заведомо безошибочным, поэтому — вопрос для всего мира: почему и по какому праву США встали в один строй с террористами, как у США оказались общие с ИГИЛ (запрещена в РФ) цели на поражение, и кто за это ответит?» — рассуждает парламентарий.

Она напомнила, что соучастие и пособничество в терроризме — международное преступление. «Кто является главарем международного терроризма? Это вопросы, которые требуют международного расследования и ответа», — полагает Яровая.

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Россия будет следить за тем, какие дальнейшие шаги предпримет США после обстрела коалицией сирийской армии, не верится, что это был просто инцидент, заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. Он также заявил, что США нарушили свои обязательства по режиму прекращения огня, о чем была достигнута договоренность с Россией, а также обязательство перед правительством Сирии не наносить удары по сирийским правительственным войскам.

Минобороны РФ ранее сообщило, что самолеты международной «антиигиловской коалиции» нанесли в 17 сентября четыре удара по сирийским войскам, находящимся в окружении боевиков запрещенной группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) близ Дейр-эз-Зора, погибли 62 военнослужащих, около 100 человек были ранены. США подтвердили авиаудары.