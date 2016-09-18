Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр ответила на заявление российского министерства иностранных дел о том, что Вашингтон поддерживает террористов в Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поддержка ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ)

Напомним, накануне, 17 сентября, ВВС США нанесли авиаудары по позициям сирийской правительственной армии в районе осажденного города Дейр-эз-Зор. В авианалете участвовали два истребителя F-16 и два А10, которые вошли в воздушное пространство Сирии со стороны иракской границы.

В результате авиаудара погибли 62 военнослужащих сирийской армии, более сотни получили ранения. Этот вопиющий акт агрессии со стороны США был совершен на фоне перемирия, которое с таким трудном было достигнуто в Сирии.

Пентагон поспешил назвать произошедшее ошибкой. В военном ведомстве США заявили, что хотели нанести удары по позициям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», но слегка промахнулись. Белый дом США выразил сожаление в связи с этим инцидентом.

Учитывая тот уровень материально-технического оснащения, которым славится американская армия, трудно предположить, что действительно имела место ошибка.

После этого ужасного инцидента России созвала экстренную встречу Совета Безопасности ООН, так как действия США переходят уже все границы допустимого. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что эта бомбежка в Дейр-эз-Зоре лишний раз свидетельствует о том, что США поддерживают террористов в Сирии.

Она также указала, что американские военные, которые, вроде как, работают в Сирии в тесном сотрудничестве с российскими военными, не предупреждали о том, что будут осуществлять авиаудары в районе Дейр-эз-Зора. Согласно меморандуму о безопасности полетов в Сирии, американские военные должны были предупредить российских о том, что собираются бомбить тот или иной квадрат.

«Теперь, после сегодняшних ударов по сирийской армии, мы приходим к действительно страшному для всего мира выводу: Белый дом защищает ИГИЛ (запрещена в России — ИА REGNUM ). Теперь не остаётся сомнений. И если это так, то, возможно, именно поэтому американская сторона не даёт согласие на публикацию российско-американских женевских договорённостей», — сказала Захарова.

Саманта Пауэр явилась на экстренное заседание Совбеза ООН, но не стала слушать выступление российского постпред Виталия Чуркина, а сразу же пошла критиковать Россию перед журналистами.

Инициативу России по созыву экстренного заседания Совбеза ООН она назвала «циничной и лицемерной выходкой». На заявление Захаровой она ответила, что официальному представителю МИД РФ «должно быть стыдно». А затем стала неубедительно доказывать, что США не поддерживают ИГ. Работа у нее такая.