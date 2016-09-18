Бердск, Новосибирская область, 18 сентября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. В 10.30 территориальная избирательная комиссия в городе Бердске Новосибирской области сообщила в полицию о том, что в одном из микрорайонов некие люди предлагают довезти людей до избирательных участков. Для выяснения всех обстоятельств на место выехал наряд полиции, сообщает «Курьер. Среда. Бердск», отмечая, что нарушения в городе фиксируют с момента открытия избирательных участков.

A-r-e-s Подкуп

В поселке Вега подобные услуги предлагаются сразу двумя автомобилями — случаи замечены на улицах Весенней и Кедровой. Жители ул. 2-й Заводской сообщают о десяти машинах, которые курсируют от домов в поселке Боровом, микрорайоне Раздольном до избирательного участка в школе №5. А в поселке Боровом сам кандидат занимается «частным извозом», сообщает все то же издание, ссылаясь на председателя ТИК Галину Лаптеву.

«Неадекватного гражданина», срывающего агитационные плакаты кандидатов прямо на избирательном участке, задержала полиция в школе №2.