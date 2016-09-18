Новосибирск, 18 сентября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. «Для того чтобы что-то изменить, у людей должна быть активная гражданская позиция. Считаю, что, независимо от взглядов, свое волеизъявление должен выразить каждый», — заявил журналистам полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло после того, как сам проголосовал на одном из избирательных участков.

sfo.gov.ru Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло уже побывал на избирательном участке

Отметим, что сегодня, 18 сентября в Сибирском федеральном округе одновременно проходят выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации, высших должностных лиц Тувы и Забайкальского края, депутатов законодательных органов государственной власти Алтайского и Красноярского краев, Омской и Томской областей, депутатов представительных органов более 300 и глав более 250 муниципальных образований.

На территории Новосибирской области в единый день голосования проходят выборы трех уровней: федерального, регионального и муниципального. На федеральном уровне новосибирцы голосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва. На областном уровне проходят дополнительные выборы в законодательное собрание по Куйбышевскому и Октябрьскому районам. Также назначены дополнительные выборы депутата горсовета Новосибирска по одномандатному округу №8. Еще в регионе проходят повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских поселений и сельских поселений (всего 43 избирательных кампаний)

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В регионах Сибири образован 31 одномандатный округ — по четыре округа в Алтайском, Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях, три в Омской области, по два в Забайкальском крае и Томской области, по одному в республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка избирателей в Новосибирской области на 10 часов утра составила 3,33%.

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