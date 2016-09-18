Вашингтон, 18 сентября, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон сегодня выступила с речью перед своими афроамериканскими сторонниками, сообщает Associated Press 18 сентября.

Kheel Center Афроамериканцы

Госпожа Клинтон заявила, что предстоящие выборы являются «ключевыми для страны» и попросила «черных лидеров» так же активно поддержать ее против «шовиниста» Дональда Трампа, «как они поддерживали Барака Обаму».

Слушатели, среди которых были 40 черных членов Конгресса, а также президент США Барак Обама, пообещали оказать кандидату всестороннюю помощь и поддержку.

Большая часть речи кандидата в президенты была посвящена Бараку Обаме, в том числе «слухам» о неамериканском происхождении лидера США.

«Господин президент, мы не только знаем, что вы американец, вы — великий американец», — заявила Хиллари Клинтон под овации черных сторонников.

Барак Обама согласился с такой формулировкой, и в ответной речи выразил надежду, что при его «преемнице» продолжится «прогресс», достигнутый за два срока его президентства.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате падения в обморок из-за пневмонии в ходе траурной церемонии 11 сентября, госпожа Клинтон оказалась «выключенной» из выборного процесса. В СМИ и соцсетях появились слухи об ухудшении состояния кандидата в президенты и даже об ее смерти, которые негативно повлияли на настроения избирателей. Несмотря на заявления, что пациент полностью здоров, коллеги-демократы все-таки рассматривают кандидатов на замену Клинтон — вероятнее всего, согласно данным внутреннего опроса, им сможет стать Берни Сандерс, бывший соперник Клинтон на праймериз, который пока активно агитирует за основного кандидата от демократов.

Но госпожа Клинтон знает, у кого искать поддержки в непростой ситуации — 13% избирателей, отдавших голос за Обаму, были чернокожими, и афроамериканцами являются «самые преданные» сторонники госпожи Клинтон в южных штатах Америки, которые обеспечили ей победу на праймериз.