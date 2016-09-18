Екатеринбург, 18 сентября, 2016, 06:12 — ИА Регнум. Диссертационный совет Уральского федерального университета в начале октября рассмотрит заявление о лишении министра культуры России Владимира Мединского учёной степени доктора исторических наук, сообщается на официальном сайте УрФУ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр культуры России Владимир Мединский

«4 октября 2016 года, 15:00 — рассмотрение заявления о лишении учёной степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича, который 27 июня 2011 года на заседании диссертационного совета, созданного на базе Российского государственного социального университета, защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» по специальности «Отечественная история», — говорится в сообщении.

С заявлением в Миноборнауки о лишении министра культуры учёной степени 25 апреля этого года обратились профессор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, доктор исторических наук Вячеслав Козляков, профессор РГГУ, доктор исторических наук Константин Ерусалимский и эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий.

Последний на своей странице в Facebook также сообщает о том, что заявление принято к рассмотрению диссертационным советом в Екатеринбурге. «Оговорюсь сразу, что заявление исходит не от сетевого сообщества «Диссернет» — я участвовал в его написании в своём профессиональном качестве специалиста по позднему Ренессансу», — написал Бабицкий, пояснив, что «Диссернет» ограничивает свою деятельность расследованием диссертационного плагиата.

«В случае Мединского основная претензия носит содержательный характер: его работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна», — отметил один из авторов обращения.