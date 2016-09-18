Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2016, 06:12 — ИА Регнум. Постоянный председатель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что в интересах США устроить очередной виток дестабилизации в Сирии, чтобы скрыть таким образом отсутствие контроля над ситуацией. Об этом сегодня, 18 сентября, пишет RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дестабилизация по-американски

Чуркин объяснил, что такой поворот тоже возможен. Однако это может привести к еще более хаотичному развитию ситуации. Поэтому этот момент является чрезвычайно ответственным.

Напомним, что в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, по позициям сирийской правительственной армии погибли по меньшей мере 62 человека, и еще более ста получили ранения. Ранее Чуркин уже заявлял, что США нарушили сразу два обещания, ударив по официальной армии Сирии. Это, во-первых, нарушение режима прекращения огня. Во-вторых, нанесение авиаударов по правительственным войскам Сирии, что ранее Вашингтон обязался не делать.

Позже американская сторона заявила, что произошедшее — «ошибка», которая произошла потому, что силы коалиции «перепутали» сирийскую армию с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В МИД РФ заявили, что Белый дом таким образом защищает террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В связи с инцидентом Россия созвала экстренное совещание СБ ООН, на котором потребовала от Вашингтона подробного отчета за произошедшее. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что эта инициатива российской стороны — «циничный и лицемерный трюк».