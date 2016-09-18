Барнаул, 18 сентября, 2016, 05:51 — ИА Регнум. «Выборы проходят спокойно, организованно. За соблюдением общественного правопорядка следят сотрудники правоохранительных органов. Работают пресса и наблюдатели», — такое мнение высказал сегодня, 18 сентября, глава администрации Барнаула Сергей Дугин, проголосовав на избирательном участке №18, оснащенном «электронной урной». Об этом информирует официальный сайт столицы Алтайского края.

сайт Барнаула Выборы депутатов в Барнауле. Голосует глава администрации города Сергей Дугин

Сергей Дугин также отметил, что в городе созданы все условия для обеспечения легитимности выборов, неукоснительного соблюдения законодательства, и что «участие в выборах — это не только наше конституционное право, но и наш гражданский долг».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле с открытием участков приступили к работе участковые комиссии, в которых занято более 3 тысяч 700 человек. Лидером по числу участков является Индустриальный район Барнаула. На его территории образованы 75 избирательных участков, и, по состоянию на 1 января 2016 года, зарегистрированы 159 032 избирателя.

На 86 избирательных участках для голосования используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Всего в Алтайском крае 18 сентября КОИБы установлены на 196 избирательных участках. Это рекордное для региона количество.

Жители Алтайского края выбирают сегодня депутатов в Госдуму РФ и в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС). Также парламентариев будут выбирать в Алейске, Белокурихе, а также — Каменском (повторные выборы), Косихинском и Сарышском районах (допвыборы). Помимо этого, в некоторых районах состоятся выборы депутатов сразу нескольких сельских поселений. Помимо этого запланированы два референдума в сельсоветах.