Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2016, 05:35 — ИА Регнум. В Нью-Йорке началось экстренное заседание Совета безопасности ООН, созванного по инициативе России в связи с авиаударом американской коалиции по позициям правительственных войск в Сирии, сообщает Reuters 18 сентября.

Freedom House Сирийская оппозиция

Совещание проходит за закрытыми дверьми, в экстренном заседании участвуют 15 представителей стран-членов Совбеза. Непосредственно перед заседанием его участники уже успели дать резкие комментарии в отношении кризиса в Сирии.

Так, представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила США в срыве ежима прекращения огня и фактической поддержке «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

Представитель США Саманта Пауэр в ответ назвала заявления российской стороны «циничным и лицемерным трюком» и заявила, что это российскому МИДу должно быть «стыдно» за поддержку «систематических зверств Башара Асада».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в пятницу, в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, по позициям правительственных войск Сирии в районе Дейр-эз-Зор погибло более 60, ранены около 100 военнослужащих.

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