Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2016, 05:29 — ИА Регнум. В результате взрыва в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере 25 человек, об этом сообщили сегодня, 18 сентября, в пожарном департаменте города.

Michael Deal Взрыв

В сообщении пожарной службы, размещенном в Twitter, говорится, что пострадали 25 человек. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Официальных данных о погибших пока нет.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в Нью-Йорке на 23-й улице недалеко от метро между шестой и седьмой авеню прогремел взрыв. Это случилось в 20:30 вечера (3:30 по московскому времени). Позже полиция подтвердила эту информацию и сообщила, что после взрыва несколько человек были госпитализированы.

Изначально сообщалось, что есть и жертвы, пострадавшие. После случившегося в центре Нью-Йорка началась эвакуация людей из близлежащих кварталов. Полицейские оцепили место происшествия. Сейчас здесь работают пожарные, полицейские и врачи.