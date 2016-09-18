Барнаул, 18 сентября, 2016, 05:16 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 18 сентября, в 8:00, открылись все избирательные участки. Избирателям региона (по состоянию на 1 июля 2016 года их было 1 881 058 человек, — прим. ИА REGNUM ) предстоит выбирать не только депутатов в Госдуму РФ и в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС). Парламентариев будут выбирать в Алейске, Белокурихе, а также — Каменском (повторные выборы), Косихинском и Сарышском районах (допвыборы). Помимо этого, в некоторых районах состоятся выборы депутатов сразу нескольких сельских поселений. Также запланированы два референдума в сельсоветах.

Светлана Шаповалова В Алтайском крае начались выборы

Как отметили в Алтайизбиркоме, на своем избирательном участке получит как минимум 4 избирательных бюллетеня: для голосования за федеральный список (выбрать предстоит 1 из 14 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов), за кандидата по одномандатному избирательному округу (в Алтайском крае на выборах депутатов Государственной Думы образованы 4 округа). На выборах депутатов АКЗС предстоит выбрать 1 из 5 списков политических партий, а также проголосовать за кандидата по одномандатному округу (их в крае 34). Там, где проходят местные выборы, референдумы, избиратели получат по 7 бюллетеней.

Из более тысячи избирательных участков, техническими средствами подсчета голосов будут оснащены 198: КОИБы установлены на территории практически всех городов региона. Проголосовать с их помощью смогут более 400 тысяч избирателей Алтайского края.

Лидером по числу участков является Индустриальный район Барнаула. На его территории образованы 75 избирательных участков, и, по состоянию на 1 января 2016 года, зарегистрированы 159 032 избирателя.

В Ленинском районе сформировано 50 участков, на которых проголосовать смогут 109 082 человека. В Центральном районе проживают 95 666 избирателей, для их голосования созданы 47 участков. На территории Железнодорожного района — 43 участка для 79 015 человек. Самым малочисленным является Октябрьский район города — на его территории зарегистрированы 69 575 избирателей, образованы 33 избирательных участка, участка референдума.

Напомним, за ходом выборов в регионе будут следить представители международных организаций (представители краткосрочных наблюдателей Миссии БДИПЧ ОБСЕ, Миссии наблюдателей от СНГ), а также Ассоциация «Гражданский контроль».

«Наша задача — показать нарушения, если они есть. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что год сложный, социально-экономическая ситуация непростая. Вполне возможны какие-то провокации, вбросы, сутяжничество. И мы должны доносить до избирателя объективную картину», — отметил ее представитель Дмитрий Вовчук.

Присутствие иностранных наблюдателей связано с тем, что за Барнаульским одномандатным округом закреплены участковые комиссии в Австралии, Азербайджане, Китае, в ОАЭ и Португалии.

В Славгороде будут подсчитывать голоса из 14 стран, в том числе Японии, Египта, Ирландии, Кубы и некоторых других. Так, к 39 округу приписаны избиратели, проживающие в Австралии (6 397 человек), Азербайджане (5 893), Китае с учетом Тайваня (6 038), ОАЭ (4 656), Португалии (5 976 избирателей); к округу №42 — Египте (3 285), Ирландии (3 336), Кубе (2 218), Монголии (2 162), Нидерландах (2 343), Новой Зеландии, Тонга и Самоа (3 193), Норвегии (3 228), Польше (4 353), Сирии (4 380), Турции (3 284), Швейцарии (4 496), Швеции (4 368), Японии (3 470).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов Государственной Думы РФ федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 политических партий, по одномандатным избирательным округам зарегистрированы 33 кандидата от 10 политических партий. На выборах депутатов АКЗС участвуют 165 кандидатов, зарегистрированы списки 5 политических партий.

На прошлых выборах алтайские единороссы при явке 52,46%, набрали 39,81% голосов; коммунисты — 25,4%; «справедливороссы» — 15,96%, «жириновцы» — 16,56%. Другие партии участи не принимали.