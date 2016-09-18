Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2016, 05:09 — ИА Регнум. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр «выражает соболезнования» в связи с гибелью солдат сирийской армии в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, однако считает, что «нагнетание обстановки» и обращение России с требованием экстренного созыва Совбеза ООН в связи с инцидентом — просто «циничный и лицемерный трюк». Свое видение ситуации официальный представитель Соединенных Штатов сообщила журналистам Associated Press накануне встречи Совета Безопасности ООН 18 сентября.

Circe Denyer Лицемерие

«Даже по российским меркам сегодняшние заявления [российской стороны], которые полны показного морализма, однозначно являются циничным и лицемерным трюком», — заявила Саманта Пауэр.

Читайте также: МИД России пришёл к «страшному выводу»: «Белый дом защищает ИГИЛ»

По ее словам, Россия «никогда не требовала созыва Совбеза для изобличения систематических зверств [президента Сирии] Башара Асада». Кроме того, она считает, что российскому МИД должно быть «стыдно» после заявлений, что авиаудары американской коалиции направлены на то, чтобы «помочь ИГИЛ» (терористическая организация, запрещена в России).

Читайте также: Самолеты коалиции США нанесли удары по позициям армии Сирии

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, по позициям правительственных войск Сирии в районе Дейр-эз-Зор, по уточненным данным, погибло 62, ранены более 100 военнослужащих. Центральное командование армии США сообщило об «ошибке», Белый дом выразил соболезнование в связи с гибелью людей. По инициативе России инцидент, сорвавший режим прекращения огня в Сирии, будет рассмотрен на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.