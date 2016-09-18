Дамаск, 18 сентября, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Председатель сирийской оппозиционной группы «Хмеймим» Тарек Ахмад заявил, что авиаудар по подразделениям правительственной армии США международной коалиции, возглавляемой США, был сделан для того, чтобы помешать Дамаску продвинуться вперед и взять под контроль границу с Ираком. Об этом Ахмад сообщил агентству Sputnik.

stephenwd4h0 Граница

Коалиция планирует помогать боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взять под контроль города, расположенные на сирийско-иракской границе, заявил представитель сирийской оппозиции. По его словам, следующим шагом должна была быть замена террористов на солдат коалиции во главе с США.

Тарек Ахмад пояснил, что идея состоится в том, чтобы разделить таким образом Ирак и Сирию и создать буферную зону.

Напомним, что в результате удара коалиции по позициям сирийской правительственной армии 17 сентября погибло более 62 человек, еще сто получили ранения. В МИД РФ заявили, что авиаудары были нанесены в местности, где войска Сирии «на протяжении долгого времени противостоят ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В связи с инцидентов РФ созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В Вашингтоне объяснили произошедшее как «ошибку».