Вашингтон, 18 сентября, 2016, 04:44 — ИА Регнум. Белый дом принес извинения за военных сирийской армии, убитых авиаударом коалиции, возглавляемой США, сообщает Reuters 18 сентября.

skeeze Белый дом

По информации, которую официальный представитель Белого дома сообщил журналистам, американское правительство «выразило сожаление» российской стороне по поводу погибших солдат и офицеров сирийской армии в результате «ошибочного» авианалета коалиции.

Белый дом также заявил о приверженности режиму прекращения огня в Сирии, договоренности о котором были достигнуты между Россией и США, но который не касается боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

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В предыдущих заявлениях официальных лиц ничего похожего на «извинения» или «сожаление» не было — ранее Центральное командование назвало авиаудар «ошибкой», из которой «стоит извлечь урок».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в пятницу авиаудар американской коалиции в Сирии, на территории которой действует режим прекращения огня, унес жизни 62 сирийских военнослужащих. Россия требует экстренного созыва Совета безопасности ООН и «объяснений» сложившейся ситуации в стенах международной организации.