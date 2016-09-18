Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2016, 04:39 — ИА Регнум. После взрыва на Манхэттене в центре Нью-Йорка проводится эвакуация людей из близлежащих кварталов, передаёт портал BNO News.

Megalesius Эвакуация

Место взрыва в настоящее время оцеплено. Работают наряды полиции, медики и пожарные.

В микроблоге Twitter антитеррористического подразделения полиции Нью-Йорка подтверждается факт взрыва на углу Западной 23-й улицы и Шестой авеню. Других подробностей на данный момент не приводится.

Напомним, мощный взрыв погремел в районе станции метро «23-я улица» на Манхэттене. По информации СМИ, в результате взрыва есть жертвы и пострадавшие. Официальных сообщений об этом пока не поступало.