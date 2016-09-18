Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2016, 04:23 — ИА Регнум. В центре Нью-Йорка на Манхэттене произошёл взрыв, передаёт агентство Reuters. По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие, точное количество которых неизвестно.

Niklas Freidwall Взрыв

Инцидент произошёл в районе станции метро «23-я улица», между Шестой и Седьмой авеню.

О мощном взрыве сообщают очевидцы в соцсетях. На снимках с места событий видно, что к месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи.

Подробности произошедшего выясняются.