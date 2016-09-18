Де-Мойн, США, 18 сентября, 2016, 04:23 — ИА Регнум. Индейцы, протестующие против строительства нефтепровода Energy Transfer Partners, уже остановленного в Северной Дакоте, задержаны во время демонстрации в штате Айова, сообщает CBC News 18 сентября.

M1kha Добыча нефти

Накануне отряд из 150 коренных американцев и примкнувших к ним «зеленых» заблокировал строительство основной магистрали нефтепровода в штате Айова — активисты заявили, что запрета строительства в Стэндин Рок недостаточно, и теперь они добиваются окончательного закрытия проекта.

Сообщается, что полицейские задержали 15 протестующих, обвинение им пока не предъявлено.

Читайте также: Вождь индейцев просит президента США остановить нефтяников

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа вождь племени сиу Дэйв Арчамболт обратился к сенаторам Северной Дакоты и президенту США Бараку Обаме с просьбой остановить строительство нефтепровода на землях его племени. Полицейские и представители компании разогнали лагерь индейцев вблизи Стэндин Рок, и начали строительство трубопровода в священных местах сиу, в месте слияния рек Кэннонбол и Миссури.

Читайте также: Новая война с индейцами в США — нефтяники против племени сиу

На сторону индейцев встал «Гринпис», правозащитные организации, голливудские знаменитости Сьюзан Сарандон и Леонардо Ди Каприо. Акции в защиту коренных американцев прошли в Вашингтоне. Однако президент Обама и кандидаты в президенты Дональд Трамп и Хилари Клинтон, к которым также обратились коренные американцы, первоначально оказались «глухи к мольбам» племени сиу.

Читайте также: ООН требует от США уважать обычаи племени сиу

Но 1 сентября в защиту коренных американцев выступила Организация объединенных наций — представители ООН потребовали от правительства США «действовать согласно ратифицированной США Декларации ООН о правах коренных народов», после чего строительство нефтепровода было заморожено.

Однако нефтяники не сдались — 9 сентября Федеральный суд постановил, что действия техасской компании Energy Transfer Partners не нарушают законов США и международных соглашений, и разрешил продолжить строительство. Но тут техасцев ждало новое разочарование — на следующий день, 10 сентября, военные инженеры армии США, задействованные на строительстве, отказались продолжить работы.

Тысячи индейцев, собравшихся в поселении Стэндин Рок, восприняли решение военных как «акт капитуляции» и праздновали победу. Вождь сиу Арчамболт заявил об «историческом событии для племени сиу и племен по всей стране» и продолжении борьбы за права коренных американцев.

Нефтепровод техасской компании Energy Transfer Partners длиной 1886 километров и стоимостью $ 3,8 млрд, против которого выступают индейцы, должен пересечь штаты Северная и Южная Дакота, Айова и Иллинойс. Всё это — земли, на которых расположено большое число резерваций «коренных американцев», некоторые из них являются территорией, выделенной властями США для проживания индейцев, уже более сотни лет.