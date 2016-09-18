Париж, 18 сентября, 2016, 03:45 — ИА Регнум. Трое нелегальных мигрантов, подозреваемых в изнасиловании парижанки у Эйфелевой башни, задержаны полицией Франции в субботу, сообщает Daily Express 18 сентября.

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Известно, что трое нелегальных мигрантов были арестованы полицией при попытке выехать в Германию. Задержанные не имеют документов и сообщают о себе, что являются несовершеннолетними беженцами из Туниса, и приехали во Францию в поисках политического убежища. Полиция считает заявления задержанных ложными ‑ и в том, что касается их возраста, и в отношении мотивов, которые двигали «молодыми людьми».

Резонансное преступление было совершено в начале недели — в понедельник, 12 сентября, 19-летняя парижанка, имя которой не называется в интересах пострадавшей, была найдена связанной, изнасилованной и избитой в зеленых насаждениях у Эйфелевой башни. Как удалось установить полиции, насильниками были трое нелегальных мигрантов, с одним из которых девушка назначила свидание по facebook в воскресенье вечером неподалеку от символа Парижа.