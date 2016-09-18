Лондон, 18 сентября, 2016, 03:21 — ИА Регнум. Старшие офицеры армии Великобритании «не допустят» создания «Армии Евросоюза» — если Англия будет поддерживать данную инициативу, офицеры готовы коллективно подать в отставку, сообщает Daily Express 18 сентября.

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С заявлением от лица военных выступил ветеран армии Ричард Уэстли, кавалер ордена Военного креста за боевые действия в Боснии. По его словам, военные считают планы Евросоюза по созданию собственной армейской группировки «опасными» для обороноспособности Англии и самого ЕС.

Также сообщается, что накануне, 17 сентября, с заявлением о недопустимости создания армии Евросоюза выступил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

«Пока мы являемся полноправными членами [Евросоюза], мы будем продолжать сопротивляться любой попытке создать конкурента НАТО», — сообщил Фэллон журналистам, комментируя предложение комиссара ЕС Жан-Клода Юнкера о «скорейшем создании штаба армии ЕС».

Фэллон также заявил, что, в случае создания «конкурента НАТО» на Европейском континенте, Великобритания может рассмотреть варианты выхода из Европейского оборонного агентства, организации, возглавляемой Советом Европы и включающей, кроме стран НАТО, Норвегию, Швейцарию, Сербию и Украину.