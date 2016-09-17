Дамаск, 18 сентября, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Лидер террористической организации «Фронт Фатх Аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мухаммед Аль-Голани призвал США не подписывать никаких соглашений с Россией о «прекращении огня» в Сирии. Об этом лидер группировки, которая считается подразделением «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии заявил в интервью каналу Al Jazeera 18 сентября.

Noofa2401 Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России)

По словам Голани, любое соглашение США с Россией сделает Америку «союзником Башара Асада» и «врагом всего сирийского народа».

Группировка «Фронт Фатх Аль-Шам», ранее известная под названием «Фронт Аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признана международным сообществом террористической организацией. Сами боевики группировки, мало отличимой по своим методам от печально известного «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), называют себя «умеренной оппозицией» и заявляют, что с недавнего времени не имеют связей с террористами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Примечательно, что какое-то время назад того же мнения придерживались американские военные, поставлявшие группировке «Фронт Аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оружие и военспецов.