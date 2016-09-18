Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 08:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в Единый день голосования 18 сентября начали свою работу более 2 тысяч избирательных участков. Жителям города на Неве предстоит выбрать депутатов федерального и городского парламентов, а также нескольких муниципальных образований, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Участковые избирательные комиссии будут принимать голосующих граждан с 08:00 до 20:00.

assembly.spb.ru Мариинский дворец в Санкт-Петербурге

Всего в северной столице проживают около 3 млн 800 тыс. избирателей. С учетом выборов разных уровней, для них изготовили более 15 млн бюллетеней. Большинство избирателей получат по 4 бюллетеня, а там, где избирают еще и муниципалов — по пять.

За депутатов Государственной Думы VII созыва можно проголосовать на 2008 участках, при этом 142 из них будут временными. На 1908 участках можно будет проголосовать за депутатов Законодательного собрания Петербурга, 38 из них будут временными. Совмещенные участки образовали в аэропорту «Пулково», на Московском и Ладожском вокзалах. Пассажиры, оказавшиеся в этот день в пути, смогут участвовать в выборах по открепительным удостоверениям.

Избирательный участок для бездомных организовали на базе Городского пункта учета граждан без определенного места жительства на Тамбовской улице, 78.

Три временных участка образованы общежитиях Аграрного университета, университета ИТМО и в межвузовском студенческом городке. Еще 30 временных участков располагаются в больницах и диспансерах, два участка — на кораблях Ленинградской военно-морской базы, которые будут находиться в плавании в день голосования, три участка — в городских СИЗО.

Видеокамеры будут снимать происходящее в день голосования на 1 тыс. 794 участках, на каждом из них будет установлено по две камеры, изображение транслируется на официальный сайт vybory2016.spb.ru в режиме реального времени с 07:00 до окончания подсчета голосов. По закону, после завершения голосования трансляция прервется на час, с 20:00 до 21:00, но камеры продолжат запись, видеоматериалы будут храниться в течение года со дня официального опубликования результатов.

Автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в Петербурге работают на 138 участках.

Напомним, выборы 18 сентября проходят по смешанной системе — половина депутатов как Госдумы, так и Заксобрания Петербурга, баллотируется по одномандатным округам, остальные идут по партийным спискам. В результате, избирателям в Петербурге будут предложены четыре бюллетеня. Для голосования за депутатов Госдумы — бюллетень белого цвета для партсписков, бюллетень зеленого цвета для одномандатников; для голосования за депутатов ЗакСа — бюллетень синего цвета для партсписков, бюллетень розового цвета для одномандатников.

За места в Госдуме соревнуются представители партий «Родина», КПРФ, «Коммунисты России», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, ПАРНАС, Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», «Партия пенсионеров за справедливость», «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Самовыдвиженцев, которые хотели бы идти от Петербурга в федеральный парламент, не нашлось.

Петербург поделили на 8 одномандатных думских округов, с номерами от 211-го по 218-й. Всего там пытались выдвинуться 107 кандидатов, но зарегистрировали лишь 92 претендента. «Рекордсменом» оказался округ №217, где за голоса избирателей борются 13 человек. В среднем, на один мандат в округах претендуют более 11 кандидатов.

За места в петербургском парламенте VI созыва по партспискам сражаются «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Партия роста», ПАРНАС, «РОТ-фронт», а также самовыдвиженцы. Всего в зарегистрированных списках значится более 400 кандидатов, которые претендуют на 25 мандатов по единому избирательному округу.

Кроме того, город разделили на 25 одномандатных округов, победители в которых займут 25 кресел в Мариинском дворце. В одномандатных округах выдвигался 231 кандидат, включая представителей 13 политический партий, но успешно зарегистрировались лишь около 60% — 135 человек.

18 сентября пройдут также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга — муниципальный округ Автово, поселок Сапёрный ‑ и дополнительные выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Понтонный.

Добавим, на прошлых думских выборах в декабре 2011 года явка в Петербурге составила около 55%. В бюллетенях были представлены всего семь партий, выборы проводились только по пропорциональной системе. «Единая Россия» получила 35,4% голосов, «Справедливая Россия» — 23,7%, КПРФ — 15,3%, «Яблоко» — 11,6%, ЛДПР — 10,3%, «Патриоты России» — 1,2%, «Правое дело» — 0,9%. Петербург пять лет назад попал в двадцатку регионов с самым низким результатом «ЕР», а также предоставил самый высокий в стране процент «Яблоку», но партия не прошла в федеральный парламент.

В тот же день в 2011 году горожане выбирали и депутатов ЗакСа. Единороссы получили 36,8% голосов, «эсеры» — 23,3%, коммунисты — 13,9%, «яблочники» — 12,7%, ЛДПР — 9,6%, «Патриоты России» — 1,2%, «Правое дело» — 0,8%.