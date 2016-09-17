Москва, 18 сентября, 2016, 01:31 — ИА Регнум. Нанесение коалицией во главе с США авиаударов по позициям сирийской армии указывает на то, что Вашингтон поддерживает террористов в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США защищают «оппозицию»

Как подчеркнула представитель ведомства, удары были нанесены в местности, где войска Сирии «на протяжении долгого времени противостоят ИГИЛ (группировка, запрещённая в России — ИА REGNUM ), а не формированиям оппозиции или каким-либо другим террористическим организациям».

«Мы глубоко встревожены тем, что удары нанесены непосредственно по сирийской армии, которая планомерно уничтожала там игиловские отряды. Для помощи войскам Сирии в эту местность доставляется гуманитарная помощь как по линии ООН, так и Российской Федерацией, — отметила Захарова. — Ни в ходе ежедневных контактов между российской и американской сторонами в женевском центре оперативного реагирования, ни в ходе практически ежедневных контактов между Сергеем Лавровым и Джоном Керри американцы подобных планов не озвучивали. Более того, не было даже намёков на намерение проводить операции в этом районе».

По её, словам ранее у Москвы были подозрения, что американской стороной «выгораживается» террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). «Теперь, после сегодняшних ударов по сирийской армии, мы приходим к действительно страшному для всего мира выводу: Белый дом защищает ИГИЛ (запрещена в России — ИА REGNUM ). Теперь не остаётся сомнений. И если это так, то, возможно, именно поэтому американская сторона не даёт согласие на публикацию российско-американских женевских договорённостей», — сказала Захарова.

Она добавила, что российская сторона требует от Вашингтона объяснений — идёт ли речь о «целенаправленной политике» по поддержке террористов или удар по сирийской армии стал «очередной ошибкой» коалиции.

Напомним, 17 сентября официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что самолёты международной коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, нанесли четыре авиаудара по позициям армии Сирии в районе города Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, в результате авианалета погибли более 60 военных, около 100 получили ранения.

В Центральном командовании армии США заявили, что авиаудары в течение более получаса наносились «по ошибке» — войска коалиции «перепутали» отряды сирийской правительственной армии с боевиками. Коалиция намерена рассмотреть обстоятельства авиаудара, чтобы «извлечь уроки» из данного инцидента.