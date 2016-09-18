Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 08:08 — ИА Регнум. В Ленинградской области сегодня, 18 сентября, началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы VII созыва, а также депутатов областного Законодательного собрания VI созыва, передает корреспондент ИА REGNUM.

leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленинградской области

На территории Ленобласти в единый день голосования в 8:00 открылись 969 избирательных участков. По просьбе местных жителей, на час раньше — в 7:00 — открылись участки в Опольевском, Усть-Лужском и Котельском сельских поселениях региона. Как ожидается, по открепительным удостоверениям в Ленобласти сегодня проголосуют более 5 тысяч человек.

Отметим, что сегодня также проходят очередные выборы депутатов советов депутатов Агалатовского и Новодевяткинского сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленобласти, досрочные выборы депутатов совета депутатов Приладожского городского поселения Кировского муниципального района, а также дополнительные выборы депутатов советов депутатов ряда муниципальных образований.

На выборах депутатов Госдумы по трем одномандатным избирательным округам, созданным на территории Ленобласти, баллотируется 31 кандидат от 11-ти политических партий. В выборах депутатов Госдумы по партийным спискам участвуют 14 политических партий, имеющих региональные группы по Ленинградской области.

В Законодательное собрание Ленобласти 25 депутатов будут избраны по мажоритарным округам, еще столько же — по партийным спискам. За места в парламенте 47-го региона на предстоящих выборах смогут побороться только шесть из 11-ти выдвигавшихся партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Родина».

На одно место в региональном парламенте по партийным спискам претендуют около 12 человек. Чтобы попасть в областной парламент, партии нужно преодолеть пятипроцентный барьер.

В мажоритарных округах конкуренция намного ниже — от трех до шести человек на место. Из 141 выдвинувшегося ранее кандидата только 112 были зарегистрированы и внесены в бюллетени.

Как сообщили накануне в Леноблизбиркоме, в день выборов на избирательные участки от политических партий и кандидатов будут работать более 4 тысяч наблюдателей (в среднем, не меньше четырех человек на участок).

«Единая Россия» представила 1800 наблюдателей, КПРФ — 1200, ЛДПР — почти 700, «Справедливая Россия» — около 40 наблюдателей. Кроме того, партии имели возможность назначить своих членов участковых комиссий с правом совещательного голоса.

В ряде районов области участки посетят зарубежные наблюдатели: представители Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, а также Миссии БДИПЧ ОБСЕ. Кроме того, на выборах в Ленобласти аккредитовано 237 представителей 44-х средств массовой информации.

Средства видеорегистрации установлены на 928 избирательных участках (96% от общего количества). Исключение составил 41 участок, образованный в больницах, воинских частях и исправительных учреждениях.

Напомним, что на выборах в Заксобрание Ленобласти в 2011 году голоса избирателей, отданные за общеобластной список кандидатов партий, распределились следующим образом: за «Единую Россию» — 35,14%, КПРФ — 17,95%, «Справедливую Россию» — 27,93%, ЛДПР — 15,85%. Активность избирателей на выборах в парламент составила 50,67%.

Отметим, что эта избирательная кампания беспрецедентна по числу выборов регионального уровня. Сегодня в 39 субъектах России будут одновременно избирать депутатов региональных парламентов. Кроме того, в семи субъектах РФ состоятся прямые выборы высших должностных лиц, а также пройдет порядка 5 тыс. муниципальных кампаний.