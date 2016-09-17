Берлин, 18 сентября, 2016, 01:06 — ИА Регнум. Десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста в Австрии и Германии против подписания договора о «Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве» (TTIP) между ЕС и США, сообщает ВВС 17 сентября.

Оноре Домье. Восстание. 1860

Участники протестов вышли на демонстрации в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте и австрийской Вене. Протестующих, озабоченных будущим европейской экономики после подписания сделки о TTIP, не испугала холодная погода и дождь.

Журналисты передают с места событий, что демонстранты ждут от предстоящего «партнерства» снижения стандартов на продукты питания и норм по защите окружающей среды, а также потери рабочих мест в Европе. Многие считают, что сделка приведет к «эксплуатации» европейцев.

«Предприятия и банки хотят получить власть над людьми во всем мире. Они должны знать, что мы будем протестовать», — заявил журналистам Тобиас Куна, один из лидеров протеста в Германии.

Также сообщается, что одним из требований демонстрантов является отмена аналогичной сделки с Канадой, известной как CETA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евросоюз и США начали переговоры о «Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве» в 2013 году. Заявленная цель договоренностей — создание крупнейшего в мире рынка с 850 миллионами потребителей. Новый раунд переговоров должен начаться в октябре, президент США Барак Обама выразил надежду, что сделка будет завершена до того, как он покинет свой пост.