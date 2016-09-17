Вашингтон, 18 сентября, 2016, 01:05 — ИА Регнум. Большинство сторонников Демократической партии США предпочли бы видеть Берни Сандерса в качестве кандидата в президенты вместо Хиллари Клинтон в случае ухудшения состояния её здоровья. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные опроса, проведённого американским аналитическим центром Rasmussen Reports.

Gage Skidmore Конкурент Хиллари Клинтон — сенатор Берни Сандерс

Как показало исследование, 48% респондентов высказались в поддержку Берни Сандерса. Ещё 22% предпочли бы кандидатуру Джозефа Байдена, а 14% — Тима Кейна.

При этом 46% опрошенных высказали мнение, что тема здоровья кандидата в президенты от демократов излишне активно освещается в СМИ, с ними не согласны 28% респондентов.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября на траурной церемонии в память жертв террористических атак в Нью-Йорке Хиллари Клинтон стало плохо, и она упала в обморок. Все мировые СМИ облетела видеозапись, на которой показан момент, как охрана втаскивает обмякшую Клинтон в автомобиль.

Предвыборный штаб объявил, что врачи диагностировали у кандидата в президенты пневмонию. Хиллари Клинтон приняла решение приостановить избирательную кампанию до 16 сентября.

Стоит отметить, что падение в Нью-Йорке — это далеко не первый случай ухудшения самочувствия Клинтон на публике. Кандидат от демократов довольно часто кашляет во время выступлений, иногда эти приступы длятся по нескольку минут. До инцидента в Нью-Йорке Хиллари Клинтон падала в обморок уже несколько раз.