Москва, 17 сентября, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Локомотив» (Москва), уступивший команде «Уфы» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги, переживает сложный период. Об этом, как передает «Чемпионат», заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

Aleksandr Osipov Юрий Сёмин

«Это сложный период для «Локомотива», — говорит наставник. — Надо переварить сегодняшний матч и реально посмотреть, почему происходят эти поражения».

При этом Сёмин добавил, что столичный клуб в ближайшее время со «всем разберётся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября ФК «Локомотив» (Москва) на своем поле уступил «Уфе» в матче седьмого тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Локомотив» в Москве, завершилась со счетом 0:1.

Читайте также: «Уфа» переиграла «Локомотив» в матче чемпионата России