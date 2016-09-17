Берлин, 17 сентября, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Петром Порошенко призвала Киев сделать решающий вклад в реализацию минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом, как передает RT, сообщает официальный представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

kremlin.ru Ангела Меркель и Пётр Порошенко

«Канцлер выразила убеждение, что следующие недели должны быть использованы для того, чтобы сделать решающий шаг вперёд, — сказала Деммер. — При этом необходимо, чтобы все стороны продемонстрировали соответствующую политическую волю для решения достижения договорённости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), которые не поддержали государственный переворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого украинские власти объявили о начале «АТО» в Донбассе.