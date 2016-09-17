Гавана, 17 сентября, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Кубу часто называют островом долгожителей. Средняя продолжительность жизни достигает там восьмидесяти лет. А девяностолетний юбилей, который недавно отпраздновал команданте Фидель Кастро, скорее норма, чем исключение. Кубинцы по праву гордятся и одной из лучших в мире системой медицины, достижениями фармакологии. И своим особым жизнелюбием, что тоже содействует долгой жизни.

Maxim Nedashkovskiy Кубинское кладбище

Но человеческая жизнь конечна. И рано или поздно близким приходится позаботиться о захоронении члена семьи, друга, соратника. Самым большим потрясением для советских женщин, вышедших замуж в свое время за кубинцев, с их слов, стала система кубинских похорон. Сами кубинцы объясняют такую практику тем, что на острове мало земли. Но в мире есть и более узкие пространства, однако, без подобных похоронных традиций.

А традиция такова. Усопшего следует похоронить в день смерти, в крайнем случае, на следующий день. Что, в общем, типично для жарких стран. Но гроб с телом покойного размещают на кладбище в специальной нише на год — два, после чего начинается вторая стадия ритуала. Член семьи с самыми крепкими нервами, принявший изрядную дозу успокоительных препаратов, присутствует при процедуре выемки гроба из ниши, вскрытия. Далее, его задача очистить кости от праха и разместить их в специальном хранилище еще на 50 лет.

Если процесс разложения затронул труп не достаточно, то его кладут обратно в нишу еще на 10 лет. И уже потом, оставив одни кости — на 50 лет.

Кремация на Кубе не прижилась. Хотя, в последнее время, многие в завещании просят их не хоронить традиционным способом. А предать кремации. Иногда пепел не хоронят, а развеивают над морем.

Отметим, что на Кубе есть и традиционные кладбища, со склепами. Но это скорее исключение. И историческая достопримечательность, как в Гаване или в Сантьяго-де-Куба, куда водят туристов.