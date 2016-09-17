Киев, 17 сентября, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Намерение властей Российской Федерации (РФ) организовать процедуру голосования в Крыму и диппредставительствах РФ на Украине является «провокацией». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в кулуарах 13-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протест по-украински

«Я считаю, что у нас есть международное право, мы (власти Украины) уважаем международное право, — говорит он. — Россия его последовательно нарушает, сама логика организации этих выборов на территории (…) Крыма, эта попытка организовать выборы на территории дипломатических учреждений — это сознательная провокация».

При этом Климкин добавил, что попытка проведения выборов в диппредставительствах РФ на Украине имеет своей целью «расшатать ситуацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года полуостров Крым вернулся в состав РФ после референдума, на котором более 90% местных жителей высказались за выход из состава Украины.

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