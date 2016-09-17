Минск, 17 сентября, 2016, 20:47 — ИА Регнум. «Мы, белорусы, представители разных поколений и политических убеждений, едины в одном: необходимо добиваться восстановления памятной даты 17 сентября и добиваться признания её государственным праздником в Республики Беларусь, а также памятной датой Союзного государства как Дня воссоединения белорусского народа», — сказано в заявлении белоруской общественности, принятом 17 сентября на учредительном собрании Гражданской кампании «Комитет 17 сентября» в Минске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ru.wikipedia.org Карта Белорусской ССР и Западной Белоруссии

По мнению учредителей «Комитета 17 сентября», памятная дата «является одной из самых знаменательных дат в истории белорусского народа». В этот день 77 лет назад «начался Освободительный поход Красной Армии, позволивший воссоединиться белорусам и украинцам в рамках своих национальных республик».

Гражданская кампания намерена «всячески содействовать восстановлению исторической памяти и популяризации даты 17 сентября как Дня воссоединения белорусского народа». Для этого белорусские учёные и политики, общественные деятели и преподаватели вузов, а также другие учредители комитета намерены осуществлять аналитическую, информационную и просветительскую деятельность.

Представители ГК «Комитет 17 сентября» заявили об открытости для участия в своей деятельности всех граждан и организаций, разделяющих заявленную цель и задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 1939 года начался Освободительный поход РККА на территорию разгромленной вермахтом II Речи Посполитой, что позволило жителям Западной Белоруссии и Западной Украины воссоединиться в рамках БССР и УССР. После Великой Отечественной войны власти Польской Народной Республики признали государственные границы СССР и, таким образом, отказались от претензий на свои бывшие «восточные окраины». Нерушимость послевоенных границ была зафиксирована в Хельсинкских соглашениях 1975 года.

Белорусская общественность почти 10 лет добивается признания властями дня 17 сентября памятной или праздничной датой. Александр Лукашенко 17 сентября 2009 года поздравил белорусских граждан с семидесятой годовщиной воссоединения Западной Белоруссии с БССР, отметив, что в результате Освободительного похода РККА 17 сентября 1939 года состоялся акт исторической справедливости. Он констатировал: «На освобожденных землях были созданы условия для строительства новой жизни. Белорусы получили возможность развивать государственность в рамках единого национально-территориального образования».

После 2009 года власти постсоветской республики игнорировали обращения общественности и замалчивали важную историческую дату. В сообщениях государственных СМИ Белоруссии 17 сентября 2016 года внимание белорусов не привлекается к важнейшему историческому событию, которое уже традиционно отмечается на общественном уровне. Даже русофобские оппозиционные издания посчитали необходимым опубликовать материалы, посвящённые событиям 17 сентября 1939 года.